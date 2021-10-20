Раскрыт возраст самого пожилого россиянина, сдавшего ЕГЭ

Самым взрослым участником Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году стал 72-летний учитель математики из Крыма. Он подтвердил своё знание предмета на 96 баллов. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

"Самой юной участницей ЕГЭ в 2021 году стала восьмилетняя Алиса Теплякова, а самым возрастным участником — учитель математики из Крыма, который в 72 года подтвердил свой высокий уровень знаний, набрав 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике", — подчеркнули в ведомстве.

Как отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных и спокойных. По результатам оценки качества и объективности проведения ЕГЭ лучшими стали Московская, Смоленская и Ленинградская область. В ведомстве отметили, что изменения в ЕГЭ будут происходить поэтапно в течение трёх лет. В экзаменационных материалах 2022 года они затронули не более трёх-четырёх заданий по каждому предмету.