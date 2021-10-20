Раскрыт возраст самого пожилого россиянина, сдавшего ЕГЭ
Учитель математики из Крыма доказал, что отлично знает свой предмет. Правда, не на 100%.
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Самым взрослым участником Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году стал 72-летний учитель математики из Крыма. Он подтвердил своё знание предмета на 96 баллов. Об этом рассказали в Рособрнадзоре.
"Самой юной участницей ЕГЭ в 2021 году стала восьмилетняя Алиса Теплякова, а самым возрастным участником — учитель математики из Крыма, который в 72 года подтвердил свой высокий уровень знаний, набрав 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике", — подчеркнули в ведомстве.
Как отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, прошедшая экзаменационная кампания была одной из самых качественных и спокойных. По результатам оценки качества и объективности проведения ЕГЭ лучшими стали Московская, Смоленская и Ленинградская область. В ведомстве отметили, что изменения в ЕГЭ будут происходить поэтапно в течение трёх лет. В экзаменационных материалах 2022 года они затронули не более трёх-четырёх заданий по каждому предмету.
Лайф ранее рассказывал, что вундеркинд Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Её отец заявил, что не считает это чем-то выдающимся, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Тепляковой завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс.
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