Российская блогерша, телеведущая Ольга Бузова призналась, что давно хочет стать мамой, но пока не получается. Она подчёркивает, что это одна из главных ролей, которую ещё не сыграла.

"Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребёнок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь", — приводятся слова Бузовой на сайте kp.ru.

Она сравнила этот период жизни с чтением литературы. В качестве примера привела произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", которое приходилось читать в рамках школьной программы, но певица тогда его не понимала.

"Только прочитав эту книгу в 20 лет, я поняла её смысл. Поэтому всему своё время. Каждой книге свой час, каждому событию и каждой главной роли своё время", — добавила Бузова.