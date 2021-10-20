"Уже спокойно к этому отношусь": Бузова ответила на вопрос, планирует ли стать матерью
Блогерша рассказала, как к этой теме относилась прежде и что изменилось за последние годы.
Фото © Instagram / buzova86
Российская блогерша, телеведущая Ольга Бузова призналась, что давно хочет стать мамой, но пока не получается. Она подчёркивает, что это одна из главных ролей, которую ещё не сыграла.
"Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребёнок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь", — приводятся слова Бузовой на сайте kp.ru.
Она сравнила этот период жизни с чтением литературы. В качестве примера привела произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", которое приходилось читать в рамках школьной программы, но певица тогда его не понимала.
"Только прочитав эту книгу в 20 лет, я поняла её смысл. Поэтому всему своё время. Каждой книге свой час, каждому событию и каждой главной роли своё время", — добавила Бузова.
А ранее Лайф рассказывал, что в Сети высмеяли Бузову, вычислив, что она вышла в свет в платье с AliExpress за 1000 рублей. Поклонники были сильно удивлены тем, что выбор звезды пал на такой наряд.
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