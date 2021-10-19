Пока одни копят на скромное жильё, Водонаева покупает квартиру в центре Москвы для кота

Телеведущая Алёна Водонаева сообщила своим подписчикам в "Инстаграме" о покупке в ипотеку новой квартиры — для кота. Всё потому, что у сына блогерши аллергия на пушистика по кличке Эскобар, но расставаться с питомцем она не намерена.

"Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота. <...> Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам", — говорится в посте дивы.

Просчитав все возможные варианты, Водонаева решила приобрести квартиру в столичном районе Хамовники. Там учится её сын и скоро будет жить его отец. Также Алёна отметила, что в этом районе находится и её салон красоты. В планах у телеведущей жить с котом, пока сын будет с отцом.

Поклонники отреагировали на такую новость неоднозначно. Одни задумались о своём бытии, другие определились с планами на будущее, а третьи удивились схемам с квартирами.

Никогда не думала, что захочу быть котом passionofvenus22

Можно я тоже буду вашим котом? Или котом Эскобара?

liza.tomass

Когда есть деньги, можно и с жиру беситься lepic86

Хочу выйти замуж за вашего кота Эскобара

_vivirom

На кота оформлять ипотеку? miloknitting