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Пока одни копят на скромное жильё, Водонаева покупает квартиру в центре Москвы для кота

Поклонники отреагировали на такую новость неоднозначно. Некоторые задумались о своём бытии, другие определились с планами на будущее, третьи удивились таким схемам с жилплощадью.

19 октября, 19:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTjwx-ajDca/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alenavodonaeva</a></p>

Фото © Instagram / alenavodonaeva

Телеведущая Алёна Водонаева сообщила своим подписчикам в "Инстаграме" о покупке в ипотеку новой квартиры — для кота. Всё потому, что у сына блогерши аллергия на пушистика по кличке Эскобар, но расставаться с питомцем она не намерена.

"Итак, начинается новый этап в моей жизни. Я покупаю квартиру для кота. <...> Обстоятельства складываются таким образом, что сын и кот не могут жить на одной территории. А расселять их надо срочно. Аллергия у Богдана. Это опасно для жизни. А кота я никому не отдам", — говорится в посте дивы.

"Кто такая – до сих пор не знаю": Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя

"Кто такая – до сих пор не знаю": Водонаева раскрыла подписчикам своё настоящее имя

Просчитав все возможные варианты, Водонаева решила приобрести квартиру в столичном районе Хамовники. Там учится её сын и скоро будет жить его отец. Также Алёна отметила, что в этом районе находится и её салон красоты. В планах у телеведущей жить с котом, пока сын будет с отцом.

Поклонники отреагировали на такую новость неоднозначно. Одни задумались о своём бытии, другие определились с планами на будущее, а третьи удивились схемам с квартирами.

Никогда не думала, что захочу быть котом

passionofvenus22

Можно я тоже буду вашим котом? Или котом Эскобара?


liza.tomass

Когда есть деньги, можно и с жиру беситься

lepic86

Хочу выйти замуж за вашего кота Эскобара


_vivirom

На кота оформлять ипотеку?

miloknitting

Ранее Водонаева устроила съёмки с конём, раздевшись по пояс, но фанаты назвали эти фото позором. Журналистка показала, что находится в отличной форме, но вызвала не только восторг.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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