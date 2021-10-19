"Манчестер Сити" забил пять голов "Брюгге" в Лиге чемпионов
В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил Рияд Махрез, по разу отличились Жуан Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер.
Фото © UEFA
"Манчестер Сити" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Ян Брейдел", завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Команда Хосепа Гвардиолы забила два гола до перерыва и ещё три — во втором тайме. Дубль оформил алжирский хавбек Рияд Махрез, по разу отличились португальский защитник Жуан Канселу, а также англичане Кайл Уокер и Коул Палмер. В составе бельгийцев в концовке встречи ворота соперников поразил Ханс Ванакен.
"Манчестер Сити" набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы А Лиги чемпионов. "Брюгге" с четырьмя баллами опустился на третью позицию. Вторым идёт "Пари Сен-Жермен", у которого также четыре очка. Французский клуб позднее примет "Лейпциг".
"Дзюба хорошо играет головой": Тренер "Ювентуса" Аллегри выделил двух игроков "Зенита" перед матчем в Лиге чемпионов
В параллельно проходившемся матче группы С стамбульский "Бешикташ" дома проиграл лиссабонскому "Спортингу" — 1:4. В составе гостей дубль оформил уругвайский защитник Себастьян Коатес. Также по голу забили испанский нападающий Пабло Сарабия и португальский форвард Паулинью. Автором единственного мяча хозяев стал канадский форвард Кайл Ларин.
Футбол. Интересное по теме
"Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2026 года
сегодня в 14:40
СМИ: Футболист академии "Локомотива" пожаловался на тренера из-за оскорблений
сегодня в 14:15
"Есть все шансы на победу": Тренер "Спартака" Витория рассказал о состоянии команды перед игрой с "Лестером" в Лиге Европы
сегодня в 14:02
Комментариев: 0