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"Манчестер Сити" забил пять голов "Брюгге" в Лиге чемпионов

В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил Рияд Махрез, по разу отличились Жуан Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер.

19 октября, 18:40
<p>Фото © UEFA</p>

Фото © UEFA

"Манчестер Сити" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Ян Брейдел", завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Команда Хосепа Гвардиолы забила два гола до перерыва и ещё три — во втором тайме. Дубль оформил алжирский хавбек Рияд Махрез, по разу отличились португальский защитник Жуан Канселу, а также англичане Кайл Уокер и Коул Палмер. В составе бельгийцев в концовке встречи ворота соперников поразил Ханс Ванакен.

"Манчестер Сити" набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы А Лиги чемпионов. "Брюгге" с четырьмя баллами опустился на третью позицию. Вторым идёт "Пари Сен-Жермен", у которого также четыре очка. Французский клуб позднее примет "Лейпциг".

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В параллельно проходившемся матче группы С стамбульский "Бешикташ" дома проиграл лиссабонскому "Спортингу" — 1:4. В составе гостей дубль оформил уругвайский защитник Себастьян Коатес. Также по голу забили испанский нападающий Пабло Сарабия и португальский форвард Паулинью. Автором единственного мяча хозяев стал канадский форвард Кайл Ларин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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