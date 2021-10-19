"Манчестер Сити" забил пять голов "Брюгге" в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Ян Брейдел", завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Команда Хосепа Гвардиолы забила два гола до перерыва и ещё три — во втором тайме. Дубль оформил алжирский хавбек Рияд Махрез, по разу отличились португальский защитник Жуан Канселу, а также англичане Кайл Уокер и Коул Палмер. В составе бельгийцев в концовке встречи ворота соперников поразил Ханс Ванакен.

"Манчестер Сити" набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы А Лиги чемпионов. "Брюгге" с четырьмя баллами опустился на третью позицию. Вторым идёт "Пари Сен-Жермен", у которого также четыре очка. Французский клуб позднее примет "Лейпциг".