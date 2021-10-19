"Дзюба хорошо играет головой": Тренер "Ювентуса" Аллегри выделил двух игроков "Зенита" перед матчем в Лиге чемпионов
Матч пройдёт в среду, 20 октября, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге.
Фото © Instagram / max_allegri_official
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем Лиги чемпионов против петербургского "Зенита" выделил в составе соперника двух нападающих. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Встреча "Зенита" и "Ювентуса" состоится в среду, 20 октября, на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
"Кого отмечу у "Зенита"? "Зенит" является командой с техничными игроками, особенно в полузащите, хорошо играют в атаке. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, это Дзюба. Он очень хорошо играет головой. Другой нападающий очень техничный. Чтобы добиться победы, мы должны хорошо сыграть против них", — заявил Аллегри.
После двух туров таблицу группы H возглавляет "Ювентус", набравший шесть очков из шести возможных. У "Челси" и "Зенита" — по три балла. Шведский "Мальмё" пока очков не набрал.
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