"Выбросили, как собаку": Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян уволили из ЦСП Подмосковья
Сейчас она ждёт предложений от других регионов, которым могла бы помочь.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года, фехтовальщица Яна Егорян была уволена из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Об этом она сама рассказала в видеобращении, опубликованном в "Инстаграме".
"Зуев Денис Валентинович — это директор ЦСП Московской области. В августе этого года он уволил меня, сказав, что я не нужна. Двукратная олимпийская чемпионка центру олимпийской подготовки не нужна", — рассказала Егорян.
Одной из причин, по её словам, стал тот факт, что она не принимала участия в чемпионате России. Однако в это время Егорян приостановила карьеру из-за того, что родила ребёнка, а сразу после этого вернулась к тренировкам. Также спортсменка призналась, что всегда выступала за Московскую область и жила в Химках.
"Меня выбросили, как ненужную собаку", — заключила Егорян.
На защиту спортсменки встал вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, который заметил, что в данной ситуации "хочется человеческого отношения к нашим спортсменам и тренерам", и заметил, что преданность Егорян региону вызывает уважение.
Добавим, что Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях.
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