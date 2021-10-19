"Кланяюсь в ноги": Гузеева отметила героизм врачей Коммунарки и намекнула на выписку
Артистка назвала борющихся с коронавирусом медиков "отважными" и "избранными". В комментариях подписчики пожелали телеведущей скорейшего восстановления.
Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая восстанавливается после тяжело перенесённого коронавируса, выразила благодарность врачам больницы в Коммунарке и намекнула на скорую выписку. Пост со словами признания артистка опубликовала в "Инстаграме".
"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои, и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!" — написала Гузеева.
В комментариях подписчики пожелали актрисе скорейшего выздоровления и восстановления после болезни. Некоторые пользователи также отметили героизм всех врачей, которые борются с коронавирусом, а не только тех, что трудятся в больнице в Коммунарке.
Лайф рассказывал, что вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Затем выяснилось, что у неё поражено 65% объёма лёгких. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".
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