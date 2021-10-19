Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая восстанавливается после тяжело перенесённого коронавируса, выразила благодарность врачам больницы в Коммунарке и намекнула на скорую выписку. Пост со словами признания артистка опубликовала в "Инстаграме".

"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке! Вы мои герои, и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо!" — написала Гузеева.