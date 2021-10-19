Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешний расклад во взаимодействии России и НАТО ничем не грозит. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, чем чреват разрыв отношений с альянсом.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.