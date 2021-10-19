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"Разрывать было нечего": Песков заявил, что прекращение диалога с НАТО для РФ ничем не чревато

Ранее сообщалось, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при альянсе.

19 октября, 12:15

Фото © Kremlin.ru

Песков заявил, что прекращение диалога с НАТО для РФ ничем не чревато. Видео © LIFE

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешний расклад во взаимодействии России и НАТО ничем не грозит. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, чем чреват разрыв отношений с альянсом.

"Ничем не чреват. Разрывать было нечего, отношений не было", — сказал Песков.

В НАТО отреагировали на решение России приостановить работу постпредства альянса

В НАТО отреагировали на решение России приостановить работу постпредства альянса

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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