В НАТО первыми должны сделать шаги для улучшения отношений с РФ, заявил Лавров
Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва никогда не провоцировала конфликтов ни с альянсом, ни с ЕС, ни с любым государством в мире.
Североатлантический альянс должен первым сделать шаги для улучшения отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Да, мы исходим из этого. Потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира", — сказал министр в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Говоря о приостановке деятельности военной миссии и информационного центра альянса в Москве, а также закрытии представительства РФ при НАТО, Лавров счёл реакцию Запада попыткой переложить вину и недостатком дипломатической культуры.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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