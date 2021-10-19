В НАТО первыми должны сделать шаги для улучшения отношений с РФ, заявил Лавров

Североатлантический альянс должен первым сделать шаги для улучшения отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Да, мы исходим из этого. Потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС, ни с любой другой страной Запада или иного региона мира", — сказал министр в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Говоря о приостановке деятельности военной миссии и информационного центра альянса в Москве, а также закрытии представительства РФ при НАТО, Лавров счёл реакцию Запада попыткой переложить вину и недостатком дипломатической культуры.