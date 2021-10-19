Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Путина и Зеленского

Заявления Киева о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского являются фантазиями. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат напомнил о множестве высказываний как самого главы украинского государства, так и представителей его офиса.

"Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", — сказал Лавров в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению главы МИД РФ, если реагировать на заявления Киева о возможных контактах на том или ином уровне, а также на всё, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, не хватит выдумки, чтобы всё охватить. Лавров заметил, что украинская сторона фантазирует повсеместно и ежедневно.