Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Путина и Зеленского
По словам министра иностранных дел, не хватит выдумки, чтобы объять поток сознания из Незалежной.
Фото © Twitter / МИД России
Заявления Киева о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского являются фантазиями. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат напомнил о множестве высказываний как самого главы украинского государства, так и представителей его офиса.
"Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", — сказал Лавров в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению главы МИД РФ, если реагировать на заявления Киева о возможных контактах на том или ином уровне, а также на всё, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, не хватит выдумки, чтобы всё охватить. Лавров заметил, что украинская сторона фантазирует повсеместно и ежедневно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на сложности в общении Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнил представитель Кремля.
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