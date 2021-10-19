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Директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом

Заслуженного деятеля искусств уже прооперировали, за его состоянием пристально следят врачи реанимации.

19 октября, 11:53
<p>Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.</p><p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Директора Большого театра 74-летнего Владимира Урина экстренно госпитализировали с сердечным приступом, сообщает Mash. Вечером 16 октября скорая забрала его в больницу, где по результатам коронографии стал известен диагноз: ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.

Урина уже прооперировали (сделали стентирование) и положили в реанимацию. Сейчас его состояние тяжёлое: нестабильная стенокардия, атеросклероз аорты коронарных сосудов.

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Владимир Урин — советский и российский театровед, режиссёр и педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Пост генерального директора Большого театра она занимает с 9 июля 2013 года, а с 2018 года Владимир Георгиевич в соответствии с указом президента России включён в новый состав Совета по культуре и искусству.

К слову, стентирование — операция достаточно распространённая. Недавно её перенёс президент Армении Армен Саркисян.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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