Директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом

Директора Большого театра 74-летнего Владимира Урина экстренно госпитализировали с сердечным приступом, сообщает Mash. Вечером 16 октября скорая забрала его в больницу, где по результатам коронографии стал известен диагноз: ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.

Урина уже прооперировали (сделали стентирование) и положили в реанимацию. Сейчас его состояние тяжёлое: нестабильная стенокардия, атеросклероз аорты коронарных сосудов.

Владимир Урин — советский и российский театровед, режиссёр и педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Пост генерального директора Большого театра она занимает с 9 июля 2013 года, а с 2018 года Владимир Георгиевич в соответствии с указом президента России включён в новый состав Совета по культуре и искусству.