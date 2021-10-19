"Пусть это останется между нами": В "Локомотиве" рассказали о расставании с Николичем
Сербский специалист покинул стан железнодорожников в начале октября. При нём команда брала Кубок России в прошлом сезоне.
Фото © ФК "Локомотив"
Расставание с экс-главным тренером "Локомотива" Марко Николичем прошло в нормальной обстановке, а между наставником и клубом сохраняются хорошие отношения. Об этом Sport24 рассказал председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник.
"Это правда, мы Ральфу Рангнику сообщили об уходе Марко Николича. Причины все знают, но пусть это останется между нами. Мы расстались в очень хороших отношениях", — подчеркнул Плутник.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России. Вместо него был назначен немец Маркус Гисдоль.
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