Китаю передали огонь зимних Олимпийских игр 2022 года
Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Фото © Angelos Tzortzinis/picture alliance via Getty Images
Греция передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.
Передача огня прошла в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу. Из-за коронавирусных ограничений зрителей на арену не допустили.
Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года был зажжён накануне в Древней Олимпии. По традиции церемония прошла в храме Геры. Факел загорелся от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Участники соревнований разыграют 109 комплектов медалей.
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