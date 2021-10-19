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Китаю передали огонь зимних Олимпийских игр 2022 года

Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

19 октября, 10:46
<p>Фото © Angelos Tzortzinis/picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Angelos Tzortzinis/picture alliance via Getty Images

Греция передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.

Передача огня прошла в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу. Из-за коронавирусных ограничений зрителей на арену не допустили.

Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года был зажжён накануне в Древней Олимпии. По традиции церемония прошла в храме Геры. Факел загорелся от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Участники соревнований разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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