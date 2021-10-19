Китаю передали огонь зимних Олимпийских игр 2022 года

Греция передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.

Передача огня прошла в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу. Из-за коронавирусных ограничений зрителей на арену не допустили.

Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года был зажжён накануне в Древней Олимпии. По традиции церемония прошла в храме Геры. Факел загорелся от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.