Путин проведёт встречу с главой думской фракции ЕР Васильевым

Российский лидер Владимир Путин 19 октября проведёт по видеосвязи встречу с главой думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что во второй половине дня президент продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций. ЕР (Васильев) сегодня будет на видеосвязи с президентом", — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.