Путин проведёт встречу с главой думской фракции ЕР Васильевым
Как отметил пресс-секретарь президента, общение состоится во второй половине дня в режиме онлайн.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин 19 октября проведёт по видеосвязи встречу с главой думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что во второй половине дня президент продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций. ЕР (Васильев) сегодня будет на видеосвязи с президентом", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.
Лайф уже сообщал, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошло по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.
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