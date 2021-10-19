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Путин проведёт встречу с главой думской фракции ЕР Васильевым

Как отметил пресс-секретарь президента, общение состоится во второй половине дня в режиме онлайн.

19 октября, 10:39
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66943/photos/66845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин 19 октября проведёт по видеосвязи встречу с главой думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что во второй половине дня президент продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций. ЕР (Васильев) сегодня будет на видеосвязи с президентом", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что фракция "Единой России" после сентябрьских выборов в Госдуму обновилась на 50%. Более 20% всех "новичков" — это участники движения "Мы вместе", кадровых конкурсов "Лидеры России", федерального "Политстартапа", а также представители ОНФ.

Лайф уже сообщал, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошло по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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