Задержаны предполагаемые убийцы киберспортсмена из Петербурга

В Ленинградской области правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве 23-летнего киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, около четырёх утра 17 октября киберспортсмен вышел из квартиры друзей в городе Никольском, предварительно вызвав такси. На улице он встретил троих незнакомцев, распивавших алкоголь у магазина. Между ними завязался разговор, и впоследствии парень сел в "газель", принадлежащую одному из новых знакомых.

Уже в машине трое приятелей избили Малышева, после чего погрузили его в багажник и отвезли на старое Никольское кладбище. Там злоумышленники продолжили избивать молодого человека до потери сознания, а после уехали. Однако вскоре они вернулись и отвезли полумёртвую жертву к заброшенным гаражам, расположенным неподалёку от больницы.

"В настоящее время трое предполагаемых участников избиения киберспортсмена переданы следователям СК России для проведения процессуальных действий", — добавили в ведомстве.

По факту происшествия возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.