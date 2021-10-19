Задержаны предполагаемые убийцы киберспортсмена из Петербурга
Парня избили до потери сознания и оставили у заброшенных гаражей. Причастные к расправе могут загреметь в тюрьму на срок до 15 лет.
Алексей Малышев. Фото © Официальный сайт СПбПУ
В Ленинградской области правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве 23-летнего киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, около четырёх утра 17 октября киберспортсмен вышел из квартиры друзей в городе Никольском, предварительно вызвав такси. На улице он встретил троих незнакомцев, распивавших алкоголь у магазина. Между ними завязался разговор, и впоследствии парень сел в "газель", принадлежащую одному из новых знакомых.
Уже в машине трое приятелей избили Малышева, после чего погрузили его в багажник и отвезли на старое Никольское кладбище. Там злоумышленники продолжили избивать молодого человека до потери сознания, а после уехали. Однако вскоре они вернулись и отвезли полумёртвую жертву к заброшенным гаражам, расположенным неподалёку от больницы.
"В настоящее время трое предполагаемых участников избиения киберспортсмена переданы следователям СК России для проведения процессуальных действий", — добавили в ведомстве.
По факту происшествия возбужденно уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть человека". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
О смерти Малышева стало известно 18 октября. Молодого человека обнаружили в тяжёлом состоянии в городе Никольском Ленинградской области. Он был весь в крови и полуголый, а рядом валялась пачка из-под сигарет, две пластиковые бутылки и одежда Алексея. Парня доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как ранее писал Лайф, Малышев был капитаном студенческой команды СПбПУ Петра Великого, которая несколько раз становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги.
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