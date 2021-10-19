Песков рассказал о сроках выбора нового главы МЧС

С точки зрения законодательства нет никаких ограничений по срокам выбора руководителя МЧС, и Кремль не будет предвосхищать решение президента России Владимира Путина по кандидатуре главы ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что до сих пор никаких инициатив со стороны президента озвучено не было. Как только они будут сформулированы, мы сообщим об этом. Такие решения президента мы никогда не предвосхищаем", — отметил представитель Кремля.