Песков рассказал о сроках выбора нового главы МЧС
По словам представителя Кремля, это будет решение главы государства.
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С точки зрения законодательства нет никаких ограничений по срокам выбора руководителя МЧС, и Кремль не будет предвосхищать решение президента России Владимира Путина по кандидатуре главы ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что до сих пор никаких инициатив со стороны президента озвучено не было. Как только они будут сформулированы, мы сообщим об этом. Такие решения президента мы никогда не предвосхищаем", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что бывший глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент России Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.
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