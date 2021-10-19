Песков прочтёт на турецком высказывание Эрдогана о "горстке" победителей Второй мировой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков планирует ознакомиться с высказыванием турецкого лидера Реджепа Эрдогана о "пятёрке" Совета Безопасности ООН на языке оригинала. В беседе с журналистами представитель Кремля отметил, что пока ознакомился с заявлением только в переводе и пересказе прессы.

"Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я её сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки её прочитать, обязательно посмотрю", — сказал Песков.