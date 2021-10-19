В Кремле не сочли возможным премировать всех россиян за прививки от ковида
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о вознаграждении должны принимать специалисты.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Поголовное премирование россиян за прививку от коронавируса вряд ли возможно. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то "поголовная оплата", — отметил представитель Кремля.
При этом отдельные регионы действительно проводят лотереи среди вакцинированных граждан. Так, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартиры. Участниками могут стать москвичи, сделавшие прививку первым или вторым компонентом с 18 октября по 21 ноября.
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