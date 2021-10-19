В Кремле не сочли возможным премировать всех россиян за прививки от ковида

Поголовное премирование россиян за прививку от коронавируса вряд ли возможно. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то "поголовная оплата", — отметил представитель Кремля.