Песков назвал условие признания западных антиковидных вакцин в России

Россия признает западные вакцины от коронавируса только на обоюдной основе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате", — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что "вакцинофобия", которая наблюдается у некоторых россиян, никак не связана с марками препаратов. Песков не считает, что допуск зарубежных вакцин на российский рынок может поспособствовать ускорению темпов прививочной кампании.