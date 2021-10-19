Песков назвал условие признания западных антиковидных вакцин в России
При этом представитель Кремля подчеркнул, что "вакцинофобия", которая наблюдается у некоторых россиян, никак не связана с марками препаратов.
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Россия признает западные вакцины от коронавируса только на обоюдной основе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие действия возможны только в общем, в обоюдном формате", — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что "вакцинофобия", которая наблюдается у некоторых россиян, никак не связана с марками препаратов. Песков не считает, что допуск зарубежных вакцин на российский рынок может поспособствовать ускорению темпов прививочной кампании.
Ранее иммунолог раскрыл, сколько миллионов россиян умрут от ковида, если не вакцинируются. При этом он уточнил, что достижение иммунитета к вирусу естественным путём является методом бедных африканских стран, где ежегодно фиксируется огромное количество смертей от различных заболеваний.
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