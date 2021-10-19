Проблемы с нервной системой лидируют среди осложнений после ковида

Изменения со стороны нервной системы стали лидировать среди осложнений после перенесённого коронавируса. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", — сказала эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Драпкина также отметила, что часто у переболевших могут быть кожные изменения, выпадение волос, нарушения зрения и слуха.