Проблемы с нервной системой лидируют среди осложнений после ковида
Также отмечается, что у переболевших часто выпадают волосы, наблюдаются кожные изменения, нарушения зрения и слуха.
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Изменения со стороны нервной системы стали лидировать среди осложнений после перенесённого коронавируса. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.
"Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система. Возникают совершенно различные изменения со стороны нервной системы: люди перестают спать, нарушается сон, возникает апатия или склонность к более агрессивному поведению", — сказала эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Драпкина также отметила, что часто у переболевших могут быть кожные изменения, выпадение волос, нарушения зрения и слуха.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о тяжёлом поражении сердца и лёгких у некоторых пациентов после ковида. Он добавил, что отмечаются в том числе кожные проявления.
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