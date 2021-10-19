НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье появятся выделенки для общественного транспорта

Глава региона уделил особое внимание вопросу с "глупыми пробками". Андрей Воробьёв отметил, что ликвидация заторов должна идти нон-стоп на основе анализа дорожной ситуации и обращений граждан.

19 октября, 09:12
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что выделенки логично строить только в самых загруженных местах.

"Это ещё одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно", — сказал Воробьёв во время совещания с членами правительства региона, его цитирует телеканал "360".

На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

На российских дорогах начали тестировать новые "поточные" камеры наблюдения

По словам губернатора, выделенные полосы необходимо сделать везде, где это возможно и необходимо. Благодаря им, как указал Воробьёв, поездки на общественном транспорте станут удобнее и комфортнее. Кроме того, глава региона уделил особое внимание вопросу с "глупыми пробками". Он отметил, что ликвидация заторов должна идти нон-стоп на основе анализа дорожной ситуации и обращений граждан.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве тестируют камеры с микрофонами для борьбы с "шумными" водителями. Они будут записывать звук, делать фото и видео. Приборы планируют установить в тех местах, где жители чаще всего жалуются на шум.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1