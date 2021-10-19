В Подмосковье появятся выделенки для общественного транспорта

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что выделенки логично строить только в самых загруженных местах.

"Это ещё одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно", — сказал Воробьёв во время совещания с членами правительства региона, его цитирует телеканал "360".

По словам губернатора, выделенные полосы необходимо сделать везде, где это возможно и необходимо. Благодаря им, как указал Воробьёв, поездки на общественном транспорте станут удобнее и комфортнее. Кроме того, глава региона уделил особое внимание вопросу с "глупыми пробками". Он отметил, что ликвидация заторов должна идти нон-стоп на основе анализа дорожной ситуации и обращений граждан.