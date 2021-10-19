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Российского арбитра Иванова назначили на матч Лиги Европы "Фенербахче" – "Антверпен"

Встреча состоится 21 октября в Стамбуле. Начало игры в 19:45 по московскому времени.

19 октября, 09:11
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч третьего тура Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и бельгийским "Антверпеном". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в четверг, 21 октября, в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры в 19:45 по московскому времени.

На линиях Иванову будут помогать Роман Усачёв и Валерий Данченко. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать его соотечественники Владимир Москалёв и Алексей Лунёв.

Бригада арбитров из Австрии обслужит матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Лиге Европы

Бригада арбитров из Австрии обслужит матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Лиге Европы

Ранее Лайф сообщал, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит матч третьего тура Лиги чемпионов между швейцарским "Янг Бойз" и испанским "Вильярреалом". Встреча пройдёт в среду, 20 октября, в Берне.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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