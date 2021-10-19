Российского арбитра Иванова назначили на матч Лиги Европы "Фенербахче" – "Антверпен"

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч третьего тура Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и бельгийским "Антверпеном". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в четверг, 21 октября, в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры в 19:45 по московскому времени.

На линиях Иванову будут помогать Роман Усачёв и Валерий Данченко. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать его соотечественники Владимир Москалёв и Алексей Лунёв.