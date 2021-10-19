Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 21 октября.
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финал многоборья на чемпионате мира в японском Китакюсю с лучшим результатом. В сумме она получила от судей 57,065 балла.
Второй стала Лиэнн Вонг из США (55,479), третьей — ещё одна американка, Кайла Дичелло (55,700). Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 21 октября.
Кроме того, Мельникова пробилась в финал на всех отдельных видах. На бревне и в вольных упражнениях она стала второй, в опорном прыжке и на брусьях — четвёртой.
На недавних Играх в Токио Мельникова завоевала три медали. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а в личном многоборье и в вольных упражнениях выиграла бронзу.
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