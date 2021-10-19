НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 21 октября.

19 октября, 08:36
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финал многоборья на чемпионате мира в японском Китакюсю с лучшим результатом. В сумме она получила от судей 57,065 балла.

Второй стала Лиэнн Вонг из США (55,479), третьей — ещё одна американка, Кайла Дичелло (55,700). Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 21 октября.

Кроме того, Мельникова пробилась в финал на всех отдельных видах. На бревне и в вольных упражнениях она стала второй, в опорном прыжке и на брусьях — четвёртой.

Олимпийские чемпионы Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский пропустят ЧМ по гимнастике

Олимпийские чемпионы Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский пропустят ЧМ по гимнастике

На недавних Играх в Токио Мельникова завоевала три медали. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а в личном многоборье и в вольных упражнениях выиграла бронзу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1