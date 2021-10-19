Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финал многоборья на чемпионате мира в японском Китакюсю с лучшим результатом. В сумме она получила от судей 57,065 балла.

Второй стала Лиэнн Вонг из США (55,479), третьей — ещё одна американка, Кайла Дичелло (55,700). Медали в этом виде программы будут разыграны в четверг, 21 октября.

Кроме того, Мельникова пробилась в финал на всех отдельных видах. На бревне и в вольных упражнениях она стала второй, в опорном прыжке и на брусьях — четвёртой.