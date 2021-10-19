Роскомнадзор хочет взыскать оборотные штрафы с Google
Речь может идти о санкциях в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, но решение по точной сумме примет суд.
Фото © Shutterstock
Роскомнадзор собирается через суд взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещённой информации. Об этом заявил замглавы РКН Вадим Субботин.
"Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещённой информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещённой информации", — цитирует Субботина ТАСС.
А 5 октября Роскомнадзор впервые потребовал применить к Facebook оборотные штрафы за неудаление опасной информации. Санкции за обозначенное правонарушение, если оно было совершено повторно, подразумевают штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму взыскания для IT-компании также определит суд.
Комментариев: 0