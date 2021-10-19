Роскомнадзор хочет взыскать оборотные штрафы с Google

Роскомнадзор собирается через суд взыскать с Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещённой информации. Об этом заявил замглавы РКН Вадим Субботин.

"Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещённой информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещённой информации", — цитирует Субботина ТАСС.