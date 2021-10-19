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ФХР изменила должность Ковальчука в сборной России по хоккею

Ранее стал известен тренерский штаб нашей национальной команды, который повезёт её на Олимпиаду в Пекин.

19 октября, 08:23
<p>Фото © Elsa / Getty Images</p>

Фото © Elsa / Getty Images

ФХР утвердила тренерский штаб сборной России на Олимпиаду 2022 года, а также сообщила об изменении должности Ильи Ковальчука в национальной команде.

Если ранее бывший хоккеист "Авангарда" был заявлен в сборной как генеральный менеджер, то теперь в официальном аккаунте ФХР в "Твиттере" он указан как менеджер по работе с игроками НХЛ.

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Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею назвала тренерский штаб, который повезёт национальную команду на Олимпиаду в Пекин. Возглавлять его будет Алексей Жамнов. Также в штаб вошли Сергей Фёдоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Евгений Набоков, Игорь Есмантович и Валерий Каменский.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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