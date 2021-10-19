ФХР изменила должность Ковальчука в сборной России по хоккею

ФХР утвердила тренерский штаб сборной России на Олимпиаду 2022 года, а также сообщила об изменении должности Ильи Ковальчука в национальной команде.

Если ранее бывший хоккеист "Авангарда" был заявлен в сборной как генеральный менеджер, то теперь в официальном аккаунте ФХР в "Твиттере" он указан как менеджер по работе с игроками НХЛ.