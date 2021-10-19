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Четыре шайбы российских хоккеистов помогли "Сент-Луису" победить "Аризону" в НХЛ

Во втором периоде игроки "Блюз" забили пять голов в течение пяти минут.

19 октября, 08:21
<p>Фото © ХК "Сент-Луис Блюз"</p>

Фото © ХК "Сент-Луис Блюз"

"Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Аризону Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

Решающим стал второй период, в ходе которого хоккеисты "Сент-Луиса" в течение пяти минут забросили пять шайб.

Главной звездой встречи был признан канадский нападающий гостей Джордан Кайру, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи. Его российский партнёр по команде Клим Костин также отметился дублем, став вторым в списке лучших игроков матча.

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Кроме того, по голу записали на свой счёт российские форварды "Блюз" Павел Бучневич и Иван Барбашёв. Владимир Тарасенко отдал один результативный пас.

В составе "Аризоны" результативную передачу сделал российский защитник Любушкин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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