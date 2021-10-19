Четыре шайбы российских хоккеистов помогли "Сент-Луису" победить "Аризону" в НХЛ
Во втором периоде игроки "Блюз" забили пять голов в течение пяти минут.
Фото © ХК "Сент-Луис Блюз"
"Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Аризону Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
Решающим стал второй период, в ходе которого хоккеисты "Сент-Луиса" в течение пяти минут забросили пять шайб.
Главной звездой встречи был признан канадский нападающий гостей Джордан Кайру, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи. Его российский партнёр по команде Клим Костин также отметился дублем, став вторым в списке лучших игроков матча.
Кроме того, по голу записали на свой счёт российские форварды "Блюз" Павел Бучневич и Иван Барбашёв. Владимир Тарасенко отдал один результативный пас.
В составе "Аризоны" результативную передачу сделал российский защитник Любушкин.
Хоккей. Интересное по теме
Дерби за красно-белыми: "Спартак" выиграл в матче КХЛ против ЦСКА, отыгравшись за 18 секунд до конца игры
вчера в 19:04
"Остаётся пожелать успехов": Агент Ковальчука заявил, что решение о назначении в сборную России принимал не он
вчера в 11:14
Стали известны детали контракта главного тренера сборной России по хоккею Жамнова с ФХР
вчера в 10:27
Комментариев: 0