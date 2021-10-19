Четыре шайбы российских хоккеистов помогли "Сент-Луису" победить "Аризону" в НХЛ

"Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Аризону Койотс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

Решающим стал второй период, в ходе которого хоккеисты "Сент-Луиса" в течение пяти минут забросили пять шайб.

Главной звездой встречи был признан канадский нападающий гостей Джордан Кайру, забросивший две шайбы и сделавший две результативные передачи. Его российский партнёр по команде Клим Костин также отметился дублем, став вторым в списке лучших игроков матча.

Кроме того, по голу записали на свой счёт российские форварды "Блюз" Павел Бучневич и Иван Барбашёв. Владимир Тарасенко отдал один результативный пас.