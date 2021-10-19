Бригада арбитров из Австрии обслужит матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Лиге Европы
Встреча состоится в четверг, 21 октября, в Москве. Начало игры — в 22:00 мск.
Фото © ФК "Штурм"
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и стамбульским "Галатасараем" обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервным арбитром назначили ещё одного австрийца — Маркуса Хаметера. За работу системы VAR будет отвечать Бастиан Данкерт из Германии.
Встреча между "Локомотивом" и "Галатасараем" состоится в четверг, 21 октября, на стадионе "РЖД-арена" в Москве. Начало матча — в 22:00 мск.
После двух туров "Локомотив" с одним набранным очком занимает последнее, четвёртое место в группе Е. Команда дома сыграла вничью с французским "Марселем" (1:1) и уступила на выезде римскому "Лацио" (0:2).
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