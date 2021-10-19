В Госдуме рассказали, сколько депутатов болеют коронавирусом

Там отметили, что 62% членов нижней палаты парламента вакцинированы. Спикер ГД призвал всех заботиться о собственном здоровье и самочувствии коллег.

На данный момент 13 депутатов Государственной думы болеют коронавирусом, число заражённых продолжает расти. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

"У нас на сегодняшний день 13 депутатов больны CoViD-19. Количество увеличивается тех, кто болеет", — сказал спикер ГД.

Володин отметил, что, учитывая болеющих сейчас, всего коронавирус был диагностирован у 30% депутатов. При этом, по его словам, 62% парламентариев вакцинированы.

"Выводы делайте сами, потому что, когда начинаешь говорить, некоторые коллеги считают это давлением. Это забота о жизни и здоровье вашем и ваших коллег", — указал Володин.