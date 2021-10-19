НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Госдуме рассказали, сколько депутатов болеют коронавирусом

Там отметили, что 62% членов нижней палаты парламента вакцинированы. Спикер ГД призвал всех заботиться о собственном здоровье и самочувствии коллег.

19 октября, 10:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На данный момент 13 депутатов Государственной думы болеют коронавирусом, число заражённых продолжает расти. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

"У нас на сегодняшний день 13 депутатов больны CoViD-19. Количество увеличивается тех, кто болеет", — сказал спикер ГД.

Володин отметил, что, учитывая болеющих сейчас, всего коронавирус был диагностирован у 30% депутатов. При этом, по его словам, 62% парламентариев вакцинированы.

Депутат Госдумы рассказала о "психологическом колпаке" россиян

Депутат Госдумы рассказала о "психологическом колпаке" россиян

"Выводы делайте сами, потому что, когда начинаешь говорить, некоторые коллеги считают это давлением. Это забота о жизни и здоровье вашем и ваших коллег", — указал Володин.

Отметим, что неделю назад, 12 октября, сообщалось, что коронавирусом заразилось 11 депутатов Госдумы. Тогда было принято решение продлить меры санитарной безопасности в здании нижней палаты парламента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1