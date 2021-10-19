В Екатеринбурге детсадовец чуть не задушил четырёхлетнего мальчика верёвкой

В детсаду Екатеринбурга ребёнок чуть не задушил четырёхлетнего мальчика удавкой. Видео © E1.ru

Жуткая история произошла в детском саду № 55 в Екатеринбурге, где воспитанник одной из групп едва не задушил четырёхлетнего мальчика удавкой. Об этом рассказала мама пострадавшего Анна.

Женщина заметила на шее сына синяки и кровоподтёки и спросила у воспитателя, откуда они появились. Сотрудница учреждения заявила, что "вообще не знает", ответить не смогли и другие воспитатели. Судя по кадрам, за детьми в этот момент никто не следил, потому что всё продолжалось на протяжении полутора минут.

"У меня вопрос: где была воспитатель? Почему от меня это скрыли? Почему не вызвали скорую?" — приводит слова матери E1.ru.

Как позднее мама увидела на записи с камеры наблюдения, к сидящему за столом мальчику подошёл другой, накинул ему на шею удавку и начал душить. В этот момент ребёнок очень громко кричал, другие дети пытались остановить обидчика, однако тот лишь отмахивался. В какой-то момент пострадавший оказался на полу, продолжив истошно орать.

В больнице ребёнку поставили диагноз "странгуляционная асфиксия", то есть механическое удушение. Теперь ему предстоит длительное лечение у невролога, кроме того, малыш уже третью ночь плачет во сне и кричит от ужаса, поделилась Анна. При этом подобный конфликт — не первый, а воспитатели никак не реагируют на агрессивного мальчика, который уже наносил увечья другим детям.

Женщина написала заявление в полицию, в местном управлении МВД РФ начали проверку. Также свои расследования проводят прокуратура города и Департамент образования.