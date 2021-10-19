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"Фокусируемся на привлечении талантов": В "Локомотиве" рассказали о задачах команды на ближайшие пять лет

В текущей таблице чемпионата России железнодорожники занимают пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков.

19 октября, 09:44
<p>Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник. Фото © ФК "Локомотив"</p>

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник. Фото © ФК "Локомотив"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник заявил, что основной задачей клуба на ближайшие пять лет является увеличение стоимости состава. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Задача — растить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу. Мы фокусируемся на привлечении лучших талантов России. Уверены, что только такая модель, основанная на развитии талантов, позволит "Локомотиву" добиться успеха. РЖД нас не бросает, но нужны дополнительные доходы", отметил Плутник.

В текущей таблице чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав в 11 матчах 18 очков. Его опережают петербургский "Зенит" (23 балла), "Сочи" (21), столичные "Динамо" и ЦСКА (по 20).

Бригада арбитров из Австрии обслужит матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Лиге Европы

Бригада арбитров из Австрии обслужит матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Лиге Европы

В начале октября у железнодорожников сменился тренер. Место проработавшего в клубе полтора года серба Марко Николича занял немецкий специалист Маркус Гисдоль.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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