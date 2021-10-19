"Рейнджерс" победил в овертайме "Торонто" благодаря шайбе Панарина

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил в овертайме "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Решающую шайбу на 64-й минуте при игре "три на три" забросил российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Гол стал для него первым в сезоне. В списке лучших игроков встречи форвард занял второе место.