"Рейнджерс" победил в овертайме "Торонто" благодаря шайбе Панарина
Главной звездой встречи признали российского голкипера нью-йоркской команды Игоря Шестёркина, отразившего 40 бросков из 41.
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"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил в овертайме "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Решающую шайбу на 64-й минуте при игре "три на три" забросил российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Гол стал для него первым в сезоне. В списке лучших игроков встречи форвард занял второе место.
COMMON ARTEMI PANARIN W pic.twitter.com/zaRJoFXViG— New York Rangers (@NYRangers) October 19, 2021
Главной звездой матча признали российского голкипера нью-йоркской команды Игоря Шестёркина. Он отразил 40 из 41 броска соперников по своим воротам.
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