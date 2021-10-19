Поздравивший Путина с днём рождения депутат Рады жалеет об отсутствии гражданства РФ

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, который поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, сожалеет, что у него нет гражданства РФ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

По словам политика, накануне на очередном совещании Службе безопасности Украины была поставлена задача выявить все его контакты с представителями Москвы, определить "кураторов" и "политтехнологов", а также провести проверку на наличие российского гражданства.

"Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, своё время. Или пока я хорошо справляюсь и без этого", — сказал Кива.