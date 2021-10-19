Поздравивший Путина с днём рождения депутат Рады жалеет об отсутствии гражданства РФ
Политик отметил, что в СБУ поставили задачу выявить все его контакты с представителями России и определить "кураторов" из Москвы.
Илья Кива. Фото © Facebook / Ілля Кива
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, который поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, сожалеет, что у него нет гражданства РФ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".
По словам политика, накануне на очередном совещании Службе безопасности Украины была поставлена задача выявить все его контакты с представителями Москвы, определить "кураторов" и "политтехнологов", а также провести проверку на наличие российского гражданства.
"Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, своё время. Или пока я хорошо справляюсь и без этого", — сказал Кива.
Напомним, Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн". По словам парламентария, имя российского лидера уже записано в истории человечества — как великого правителя. После этого в партии Виталия Кличко "Удар" призвали наказать депутата, лишив мандата и открыв уголовное дело о госизмене.
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