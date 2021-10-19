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Поздравивший Путина с днём рождения депутат Рады жалеет об отсутствии гражданства РФ

Политик отметил, что в СБУ поставили задачу выявить все его контакты с представителями России и определить "кураторов" из Москвы.

19 октября, 09:44
<p>Илья Кива. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kivaillya/photos/1690419497816626" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ілля Кива</a></p>

Илья Кива. Фото © Facebook / Ілля Кива

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, который поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, сожалеет, что у него нет гражданства РФ. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

По словам политика, накануне на очередном совещании Службе безопасности Украины была поставлена задача выявить все его контакты с представителями Москвы, определить "кураторов" и "политтехнологов", а также провести проверку на наличие российского гражданства.

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"Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, своё время. Или пока я хорошо справляюсь и без этого", — сказал Кива.

Напомним, Кива поздравил Путина с днём рождения фразой из "Звёздных войн". По словам парламентария, имя российского лидера уже записано в истории человечества — как великого правителя. После этого в партии Виталия Кличко "Удар" призвали наказать депутата, лишив мандата и открыв уголовное дело о госизмене.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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