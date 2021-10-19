Восемь заключённых саратовских колоний передумали обращаться в СК
Как отметила адвокат, сейчас только шесть пострадавших от пыток намерены написать заявления в правоохранительные органы. Все они уже освободились из мест лишения свободы.
Фото © Pixabay
Восемь заключённых саратовских колоний, которые, как предполагается, ранее подвергались пыткам и издевательствам в тюремной больнице ОТБ-1 Саратова, отказались подавать заявления в СК РФ. Об этом сообщила адвокат Снежана Мунтян в беседе с "Известиями".
По словам юриста, из 14 пострадавших лишь шестеро всё ещё намерены обратиться в правоохранительные органы — все они уже освободились из мест заключения.
"Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут", — отметила Мунтян.
Конвейер насилия и боли: Почему в тюремной больнице Саратова десятилетиями процветали заказные пытки
Она добавила, что те, кто ещё отбывает наказание, сообщили, что испытывают давление со стороны администрации исправительных учреждений, из-за чего и поменяли планы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН России по Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых.
Комментариев: 0