Восемь заключённых саратовских колоний передумали обращаться в СК

Восемь заключённых саратовских колоний, которые, как предполагается, ранее подвергались пыткам и издевательствам в тюремной больнице ОТБ-1 Саратова, отказались подавать заявления в СК РФ. Об этом сообщила адвокат Снежана Мунтян в беседе с "Известиями".

По словам юриста, из 14 пострадавших лишь шестеро всё ещё намерены обратиться в правоохранительные органы — все они уже освободились из мест заключения.

"Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут", — отметила Мунтян.