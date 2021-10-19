Предполагаемая убийца девочки в Вологде пыталась похитить детей бывшей коллеги

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская ранее пыталась похитить детей своей знакомой — бывшей коллеги по имени Елена. Об этом заявила сама родительница.

"Я с этой женщиной познакомилась лет десять назад, мы работали вместе. Она была Машей. Недавно узнала, что она поменяла документы, сейчас она Ланская Ульяна. Её лишили родительских прав, и сына воспитывали бабушка с дедушкой", — сказала она телеграм-каналу Mash.

Несколько дней назад Ульяна пряталась за деревьями в парке и следила за детьми Елены, а после этого подошла к её дочке и стала смотреть в упор. Тогда мама позвала девочку к себе, а женщина заявила: "Вот ты такая счастливая, у тебя всё хорошо, мы скоро все умрём". После этого злоумышленница пришла к ребятам в детский сад, представилась родственницей Елены и попыталась забрать детей. Тогда воспитательница набрала Елене и рассказала о странной женщине. Та испугалась, развернулась и ушла за забор.