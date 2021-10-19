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Предполагаемая убийца девочки в Вологде пыталась похитить детей бывшей коллеги

Сначала Ульяна следила за ребятами во время прогулки в парке, а затем пришла в детский сад и представилась их родственницей.

19 октября, 09:22
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/31446" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram-канал SHOT

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская ранее пыталась похитить детей своей знакомой — бывшей коллеги по имени Елена. Об этом заявила сама родительница.

"Я с этой женщиной познакомилась лет десять назад, мы работали вместе. Она была Машей. Недавно узнала, что она поменяла документы, сейчас она Ланская Ульяна. Её лишили родительских прав, и сына воспитывали бабушка с дедушкой", — сказала она телеграм-каналу Mash.

Следком возбудил ещё два уголовных дела после убийства 9-летней девочки в Вологде

Следком возбудил ещё два уголовных дела после убийства 9-летней девочки в Вологде

Несколько дней назад Ульяна пряталась за деревьями в парке и следила за детьми Елены, а после этого подошла к её дочке и стала смотреть в упор. Тогда мама позвала девочку к себе, а женщина заявила: "Вот ты такая счастливая, у тебя всё хорошо, мы скоро все умрём". После этого злоумышленница пришла к ребятам в детский сад, представилась родственницей Елены и попыталась забрать детей. Тогда воспитательница набрала Елене и рассказала о странной женщине. Та испугалась, развернулась и ушла за забор.

Напомним, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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