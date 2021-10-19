Следком возбудил ещё два уголовных дела после убийства 9-летней девочки в Вологде
Мать малышки может оказаться за решёткой за оставление в опасности. Она, по всей видимости, не уделяла должного внимания школьнице.
Фото © Следственный комитет РФ
Следователи возбудили ещё два уголовных дела после убийства девятилетней девочки в Вологде — в отношении должностных лиц системы профилактики и матери малышки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следователями возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье. Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности". — Прим. Лайфа) в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребёнку не уделяла", — отмечается в релизе.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь высоко оценил работу правоохранителей, которым удалось в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемую в убийстве. Он поручил представить к поощрению всех сотрудников СК и полиции, участвовавших в расследовании.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали.
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