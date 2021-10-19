Следком возбудил ещё два уголовных дела после убийства 9-летней девочки в Вологде

Следователи возбудили ещё два уголовных дела после убийства девятилетней девочки в Вологде — в отношении должностных лиц системы профилактики и матери малышки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следователями возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье. Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности". — Прим. Лайфа) в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребёнку не уделяла", — отмечается в релизе.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь высоко оценил работу правоохранителей, которым удалось в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемую в убийстве. Он поручил представить к поощрению всех сотрудников СК и полиции, участвовавших в расследовании.