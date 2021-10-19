Актриса из "Ранеток" Спиркина заявила, что о романе Табакова и Прокловой знали все

Актриса Ольга Спиркина заявила, что знала о романе коллег Елены Прокловой и Олега Табакова. В беседе с изданием "Собеседник.ру" она назвала безобразием поведение артистки театра и кино по отношению к скончавшемуся в 2018 году режиссёру.

"Я считаю, что это безобразие — дождаться его смерти, а потом отыграться на нём и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все всё знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать", — пояснила Спиркина.

По словам актрисы, не стоит показывать всем "скелеты в шкафу". Если бы признание Прокловой было в рамках суда — одно дело, но совершенно другое — рассказывать такие вещи "ради скандала".

"Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым ни было в моей жизни, я его люблю", — подчеркнула Ольга Спиркина.

Собеседница также отметила, что у неё с Олегом Павловичем были "разные отношения". Однако режиссёр для неё стал учителем, который дал профессию.

"Он мэтр, гений, мой учитель — не могу объяснить любовь к нему. <...> Он мне дал профессию, взрастил", — заключила Спиркина.