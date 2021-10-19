Актриса из "Ранеток" Спиркина заявила, что о романе Табакова и Прокловой знали все
Отношения самой Ольги с режиссёром были разными, но Олег Павлович был для артистки учителем, который дал ей профессию, взрастил.
Фото © Instagram / olga__spirkina
Актриса Ольга Спиркина заявила, что знала о романе коллег Елены Прокловой и Олега Табакова. В беседе с изданием "Собеседник.ру" она назвала безобразием поведение артистки театра и кино по отношению к скончавшемуся в 2018 году режиссёру.
"Я считаю, что это безобразие — дождаться его смерти, а потом отыграться на нём и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все всё знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать", — пояснила Спиркина.
По словам актрисы, не стоит показывать всем "скелеты в шкафу". Если бы признание Прокловой было в рамках суда — одно дело, но совершенно другое — рассказывать такие вещи "ради скандала".
"Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым ни было в моей жизни, я его люблю", — подчеркнула Ольга Спиркина.
Собеседница также отметила, что у неё с Олегом Павловичем были "разные отношения". Однако режиссёр для неё стал учителем, который дал профессию.
"Он мэтр, гений, мой учитель — не могу объяснить любовь к нему. <...> Он мне дал профессию, взрастил", — заключила Спиркина.
Напомним, в апреле 2021 года Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.
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