Обязательную вакцинацию работников отдельных отраслей ввели в Крыму
Первым компонентом антиковидного препарата необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 20 декабря.
Фото © Pexels
Обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан вводят в Крыму. Соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков.
Так, привиться обязаны работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; торговли, включая курьеров; общественного питания; сотрудники гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев; транспорта, в том числе и такси; бытовых услуг; салонов красоты и бань; финансовых организаций; почты; многофункциональных центров; ЖКХ и энергетики; культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие, представители надзорных органов и подведомственных им организаций.
Первый компонент вакцины должен быть поставлен до 15 ноября, второй — до 20 декабря.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с ковидом многие регионы России уже приняли решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
Комментариев: 0