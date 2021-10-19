Обязательную вакцинацию работников отдельных отраслей ввели в Крыму

Так, привиться обязаны работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; торговли, включая курьеров; общественного питания; сотрудники гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев; транспорта, в том числе и такси; бытовых услуг; салонов красоты и бань; финансовых организаций; почты; многофункциональных центров; ЖКХ и энергетики; культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие, представители надзорных органов и подведомственных им организаций.