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За год цена на ПЦР-тест в России выросла на треть

В последнее время россияне стали гораздо активнее сдавать их в клиниках, а вот тестирование на антитела перестало пользоваться спросом.

19 октября, 07:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

За год цена на ПЦР-тест в России выросла сразу на 27%, достигнув в среднем 2226 рублей. Такие данные приводят эксперты компании "Платформа ОФД", передаёт РБК.

При этом в столице анализ подорожал сильнее — на 25% — до 2431 рубля, а его количество за год выросло на 920%. А вот число тестов на антитела за этот период, наоборот, упало на 20%, цена при этом снизилась на 11% (1090 рублей).

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В то же время с 1 сентября по 15 октября текущего года количество сданных ПЦР-тестов в частных лабораториях и клиниках страны выросло на 807%, превысив число обработанных за аналогичный период 2020-го.

Ранее Лайф рассказывал, что заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил сделать бесплатным ПЦР-тестирование на ковид. По его мнению, только таким способом можно остановить пандемию, хоть это и будет недёшево.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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