За год цена на ПЦР-тест в России выросла на треть

За год цена на ПЦР-тест в России выросла сразу на 27%, достигнув в среднем 2226 рублей. Такие данные приводят эксперты компании "Платформа ОФД", передаёт РБК.

При этом в столице анализ подорожал сильнее — на 25% — до 2431 рубля, а его количество за год выросло на 920%. А вот число тестов на антитела за этот период, наоборот, упало на 20%, цена при этом снизилась на 11% (1090 рублей).

В то же время с 1 сентября по 15 октября текущего года количество сданных ПЦР-тестов в частных лабораториях и клиниках страны выросло на 807%, превысив число обработанных за аналогичный период 2020-го.