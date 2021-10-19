За год цена на ПЦР-тест в России выросла на треть
В последнее время россияне стали гораздо активнее сдавать их в клиниках, а вот тестирование на антитела перестало пользоваться спросом.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
За год цена на ПЦР-тест в России выросла сразу на 27%, достигнув в среднем 2226 рублей. Такие данные приводят эксперты компании "Платформа ОФД", передаёт РБК.
При этом в столице анализ подорожал сильнее — на 25% — до 2431 рубля, а его количество за год выросло на 920%. А вот число тестов на антитела за этот период, наоборот, упало на 20%, цена при этом снизилась на 11% (1090 рублей).
В то же время с 1 сентября по 15 октября текущего года количество сданных ПЦР-тестов в частных лабораториях и клиниках страны выросло на 807%, превысив число обработанных за аналогичный период 2020-го.
Ранее Лайф рассказывал, что заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил сделать бесплатным ПЦР-тестирование на ковид. По его мнению, только таким способом можно остановить пандемию, хоть это и будет недёшево.
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