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Вирусологи спрогнозировали, когда четвёртая волна ковида пойдёт на спад

Эксперты подчеркнули, что в России уже есть несколько вакцин. А "разумного и рационального объяснения" тому, что в стране до сих пор не достигли более 70% вакцинации, нет.

19 октября, 06:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всплеск заболеваемости коронавирусом, который сейчас регистрируется в России, может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, которая пришлась на осень-зиму 2020 года. Такие прогнозы дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Ura.ru.

"Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — отметил Чепурнов.

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Такое же мнение выразил и Волчков. Он добавил, что введение карантинных мероприятий, каникул и ограничения по проведению праздников зависят от каждого конкретного региона, как и перевод школьников на дистанционное обучение. По словам эксперта, разница между прошлогодней и нынешней вспышкой коронавируса в том, что в России уже есть несколько вакцин.

"Вакцина уже как год зарегистрирована, и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет", — заключил вирусолог.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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