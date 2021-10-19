Десять квартир разыграют среди москвичей, сделавших прививку с 18 октября

Жители Москвы, сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, смогут стать участниками розыгрыша квартир в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.

"Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. <...> Участвовать в розыгрышах смогут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от CoViD-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации нужно дать согласие на участие в розыгрыше", — говорится в сообщении.

Розыгрыши будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Победителей объявят во время трансляции, а их имена опубликуют на mos.ru. В первом розыгрыше примут участие те граждане, которые сделали прививку на текущей неделе — с 18 по 24 октября, — и далее победителей будут выбирать по такому же принципу до 24 ноября.