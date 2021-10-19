Десять квартир разыграют среди москвичей, сделавших прививку с 18 октября
Розыгрыши стартуют 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель. Победителей объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru.
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Жители Москвы, сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, смогут стать участниками розыгрыша квартир в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра города.
"Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. <...> Участвовать в розыгрышах смогут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС. Для этого необходимо получить первый компонент вакцины от CoViD-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте вакцинации нужно дать согласие на участие в розыгрыше", — говорится в сообщении.
Розыгрыши будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Победителей объявят во время трансляции, а их имена опубликуют на mos.ru. В первом розыгрыше примут участие те граждане, которые сделали прививку на текущей неделе — с 18 по 24 октября, — и далее победителей будут выбирать по такому же принципу до 24 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартиры среди прошедших вакцинацию. Власти столицы на фоне роста заболеваемости решили вернуться к поощрениям горожан за прививку от коронавируса в виде лотереи с ценными призами. Градоначальник также констатировал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице составляет 20–30% в неделю, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто ещё этого не сделал.
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