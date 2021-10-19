Комбинация вакцин "Спутник V" и Moderna вызывает более сильный иммунный ответ организма против коронавируса, чем два компонента российской вакцины. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты исследования эффекта смешивания препаратов разных типов, которое проводилось в Аргентине при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков отметил, что такая научная работа была необходима для того, чтобы понять, можно ли заменить компонент одной вакцины другим препаратом, если появились, например, перебои с поставками.

"Эффективность (то есть насколько комбинация защищает от заболевания. — Прим. Лайфа) здесь не измерялась, исследовалась только иммуногенность — способность вакцины вызывать иммунный ответ. Уровень антител здесь замеряли на 14-й день после второй прививки. Но опять же нужно оговориться: пока у нас есть только пресс-релиз с промежуточными результатами, исследование продолжается, и мы ждём публикации самой научной работы", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.

Крючков отметил, что для исследования брались три базовые модели: первый и второй компоненты "Спутника V", два компонента вакцин AstraZeneca и Sinopharm. И на фоне эффективности таких комбинаций сравнивали, какой результат даёт вакцинация разными препаратами. Так, выяснилось, что если вместо российского "Спутника V" сделать вторую инъекцию AstraZeneca, то ничего, по сути, не поменяется, так как препараты имеют сходные методы производства. При этом при добавлении к российской вакцине Moderna получается лучший результат.

"Moderna и Pfizer, который в этом исследовании не участвовал, — это мРНК-вакцины. Считается, что у мРНК-вакцин способность вызывать иммунный ответ — максимальная. <...> "Спутник V", в принципе, на их уровне позиционировался, но если мы посмотрим аргентинские данные, то "Спутник" плюс "Спутник" хуже, чем "Спутник" плюс Moderna. Это значит, что Moderna к "Спутнику" добавляет иммуногенности. Скорее всего, иммуногенность "Спутника" находится между AstraZeneca и Moderna", — пояснил эксперт.

При этом исследования Sinopharm в комбинации со "Спутником V" показали самый слабый результат, что, по словам Крючкова, было ожидаемо, так как китайский препарат — инактивированная цельновирионная вакцина.