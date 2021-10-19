"Ъ": Агрегаторы такси и сервисы доставки еды ввели сборы с пользователей

Руководство некоторых агрегаторов такси и доставки еды стало вводить сервисные сборы. Как пишет газета "Коммерсант", теперь россиянам придётся доплачивать при пользовании услугами "Ситимобила", "Яндекс.Еды" и Delivery Club.

Отмечается, что нововведение необходимо для выхода на прибыльность и улучшения экономики компаний. В пресс-службе "Ситимобила" заявили, что сервисный сбор, который составляет от одного до четырёх с половиной рублей, уже включён в стоимость поездок. При этом компания не стала вводить сбор в виде процента от стоимости поездки, как у зарубежных сервисов Lyft или Uber.

Сервисный сбор не так давно появился и у Delivery Club и "Яндекс.Еды". В обеих компаниях он рассчитывается по-разному в зависимости от региона. Однако сумма не должна превышать 29 рублей за заказ.

"Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц", — добавили в пресс-службе "Яндекса".