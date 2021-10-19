В Германии назвали фактор, усугубляющий энергокризис в Европе
При этом там отметили, что Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, если бы увеличила поставки по своим трубопроводам.
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Сделка между Китаем и США по газу усугубит энергетический кризис в Европе. С таким заявлением выступил немецкий телеканал N-TV.
"Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь её газовые хранилища недостаточно полны", — отмечается в материале.
Как сообщает телеканал, крупные китайские предприятия сейчас находятся на заключительном этапе переговоров с американскими экспортёрами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. По прогнозам Пекина, документ будет подписан до конца этого года.
При этом журналисты отметили, что Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам, однако возможности Москвы по экспорту ограниченные — из-за необходимости заполнения собственных хранилищ, а также в связи с тем, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября газ подорожал до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов, а после обвалилась на 600 долларов. Накануне, 18 октября, стоимость газа в Европе снизилась до 980 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена на голубое топливо поднялась и скорректировалась чуть выше 1000 долларов, что на 10,5% ниже расчётной стоимости предыдущего дня.
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