В Германии назвали фактор, усугубляющий энергокризис в Европе

Сделка между Китаем и США по газу усугубит энергетический кризис в Европе. С таким заявлением выступил немецкий телеканал N-TV.

"Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь её газовые хранилища недостаточно полны", — отмечается в материале.

Как сообщает телеканал, крупные китайские предприятия сейчас находятся на заключительном этапе переговоров с американскими экспортёрами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. По прогнозам Пекина, документ будет подписан до конца этого года.