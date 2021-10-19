В России предложили безвозмездно предоставлять пенсионерам планшеты

Российским пенсионерам предложили безвозмездно предоставлять планшеты, поскольку пожилые граждане не всегда могут позволить себе покупку устройства, а доступ к электронным услугам им необходим. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По словам Орлова, пенсионерам, как и другим гражданам, необходим доступ к порталам госуслуг, приложениям для записи к врачу, кроме того, в случае расширения системы электронного голосования в будущем они смогут проголосовать, не выходя из дома. Он также напомнил, что пенсионеры наиболее уязвимы к заболеваниям в периоды эпидемий, а наличие планшета позволит им снизить социальные контакты, с помощью гаджета они также смогут покупать продукты, заказывать лекарства и другие товары.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть Интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты", — цитирует RT текст письма.