Росстат займётся разработкой новой методики оценки бедности россиян
В приоритете — многодетные семьи, пенсионеры, а также группы людей с очень высокими или очень низкими доходами. Также ведомство намерено выяснить, все ли получатели льгот нуждаются в них.
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Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) собирается разработать новую методику оценки финансового положения россиян. Запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы размещён на портале госзакупок, пишет РБК.
Исследование предполагает создание рекомендаций по выборочному наблюдению за финансовым положением граждан. Уточняется, что доходы одних и тех же россиян будут оценивать минимум в течение года и даже больше.
"Планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста", — пояснили в пресс-службе Росстата.
Также ведомство намерено выяснить, все ли получатели льгот нуждаются в них. Например, некоторые семьи не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Получается, что одним гражданам не хватает социальной поддержки, а другие попросту не используют её.
А ранее Минэкономразвития назвало регионы, где прогнозируется наибольший рост зарплат. Согласно данным ведомства, наименьший ожидается в Республике Коми. Эксперты полагают, что там зарплаты к концу года вырастут всего на 4%.
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