Росстат займётся разработкой новой методики оценки бедности россиян

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) собирается разработать новую методику оценки финансового положения россиян. Запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы размещён на портале госзакупок, пишет РБК.

Исследование предполагает создание рекомендаций по выборочному наблюдению за финансовым положением граждан. Уточняется, что доходы одних и тех же россиян будут оценивать минимум в течение года и даже больше.

"Планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста", — пояснили в пресс-службе Росстата.

Также ведомство намерено выяснить, все ли получатели льгот нуждаются в них. Например, некоторые семьи не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Получается, что одним гражданам не хватает социальной поддержки, а другие попросту не используют её.