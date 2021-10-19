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Росстат займётся разработкой новой методики оценки бедности россиян

В приоритете — многодетные семьи, пенсионеры, а также группы людей с очень высокими или очень низкими доходами. Также ведомство намерено выяснить, все ли получатели льгот нуждаются в них.

19 октября, 06:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) собирается разработать новую методику оценки финансового положения россиян. Запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы размещён на портале госзакупок, пишет РБК.

Исследование предполагает создание рекомендаций по выборочному наблюдению за финансовым положением граждан. Уточняется, что доходы одних и тех же россиян будут оценивать минимум в течение года и даже больше.

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"Планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста", — пояснили в пресс-службе Росстата.

Также ведомство намерено выяснить, все ли получатели льгот нуждаются в них. Например, некоторые семьи не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Получается, что одним гражданам не хватает социальной поддержки, а другие попросту не используют её.

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А ранее Минэкономразвития назвало регионы, где прогнозируется наибольший рост зарплат. Согласно данным ведомства, наименьший ожидается в Республике Коми. Эксперты полагают, что там зарплаты к концу года вырастут всего на 4%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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