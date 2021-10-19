В Великобритании не увидели угрозы в "Северном потоке – 2"

Журналисты британского издания Daily Express заявили, что не видят угрозы в газопроводе "Северный поток – 2" для Лондона. Они напомнили о заявлении министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенга, который сказал, что власти Британии не поддерживают проект и государству не нужны газовые хранилища для долговременного хранения голубого топлива.

"Мы гораздо меньше зависим от поставок из России, чем многие наши партнёры из ЕС", — отметил министр.