В Великобритании не увидели угрозы в "Северном потоке – 2"
Там отметили, что страна сама вырабатывает большую часть энергии, а Норвегия является для неё вторым по объёмам поставщиком.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Журналисты британского издания Daily Express заявили, что не видят угрозы в газопроводе "Северный поток – 2" для Лондона. Они напомнили о заявлении министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенга, который сказал, что власти Британии не поддерживают проект и государству не нужны газовые хранилища для долговременного хранения голубого топлива.
"Мы гораздо меньше зависим от поставок из России, чем многие наши партнёры из ЕС", — отметил министр.
Так, согласно статье издания, газопровод не окажет воздействия на поставки газа в Великобританию, а значит, и не представляет угрозы для страны. Журналисты отметили, что государство самостоятельно вырабатывает большую часть энергии, а Норвегия является для Лондона вторым по объёмам поставщиком.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Накануне, 18 октября, стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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