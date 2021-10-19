Зеленский признал бессмысленность вопросов о вступлении Украины в ЕС

При этом он подчеркнул, что если бы решение вопроса о членстве Киева в ЕС зависело от властей в Брюсселе, что Украина была бы в союзе "ещё вчера". По мнению лидера Незалежной, проблема сложилась на уровне отдельных государств Евросоюза. Он напомнил, что страна продолжает работать над декларациями с другими членами ЕС, чтобы понимать, кто готов поддержать вступление Украины в организацию. По словам Зеленского, четыре страны уже подписали, а ещё три сделают это в ближайшее время.