Зеленский признал бессмысленность вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лидер Незалежной отметил, что если бы решение этого вопроса зависело от властей в Брюсселе, что Киев стал бы членом Евросоюза "ещё вчера".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не видит смысла задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве Незалженой в ЕС. Об это он сказал в интервью телеканалу ICTV.
"Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Еврокомиссии — Прим. Лайфа) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Евросовета — Прим. Лайфа) Шарлю Мишелю", — сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что если бы решение вопроса о членстве Киева в ЕС зависело от властей в Брюсселе, что Украина была бы в союзе "ещё вчера". По мнению лидера Незалежной, проблема сложилась на уровне отдельных государств Евросоюза. Он напомнил, что страна продолжает работать над декларациями с другими членами ЕС, чтобы понимать, кто готов поддержать вступление Украины в организацию. По словам Зеленского, четыре страны уже подписали, а ещё три сделают это в ближайшее время.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский дипломат предупредил Киев об опасности вступления в ЕС. Советник также призвал власти Незалежной как можно скорее заняться улучшением экономического положения страны.
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