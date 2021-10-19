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На Украине заявили о подготовке 24 дел для международного суда по Донбассу и Крыму

Киев хочет поднять вопросы Иловайского котла, культурного наследия и собственности на полуострове и другие.

19 октября, 05:05
<p>Ирина Венедиктова. Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров</p>

Ирина Венедиктова. Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что её страна готовит 24 дела для обращения в Международный уголовный суд (МУС) по вопросам, связанным с Крымом и Донбассом.

"У нас 24 сообщения — и Крым, и Донбасс", — сказала генпрокурор в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

По её словам, Киев намерен поднять в МУС вопросы Иловайского котла, культурного наследия и собственности в Крыму, военных парадов в Донбассе.

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А ранее Лайф рассказывал о том, что Следственный комитет России из-за водной блокады Крыма со стороны Украины впервые завёл дело об экоциде. Будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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