На Украине заявили о подготовке 24 дел для международного суда по Донбассу и Крыму
Киев хочет поднять вопросы Иловайского котла, культурного наследия и собственности на полуострове и другие.
Ирина Венедиктова. Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что её страна готовит 24 дела для обращения в Международный уголовный суд (МУС) по вопросам, связанным с Крымом и Донбассом.
"У нас 24 сообщения — и Крым, и Донбасс", — сказала генпрокурор в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".
По её словам, Киев намерен поднять в МУС вопросы Иловайского котла, культурного наследия и собственности в Крыму, военных парадов в Донбассе.
А ранее Лайф рассказывал о том, что Следственный комитет России из-за водной блокады Крыма со стороны Украины впервые завёл дело об экоциде. Будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.
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