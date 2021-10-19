Запущенная КНДР ракета пролетела около 430–450 километров, сообщили СМИ

Баллистическая ракета малого радиуса действия, выпущенная КНДР, преодолела 430–450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По мнению южнокорейских военных, снаряд является баллистической ракетой подводных лодок. Отмечается, что запуск в сторону Японского моря, предположительно, был осуществлён из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Как сообщает телеканал NHK, премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида из-за случившегося прервал рабочую поездку по стране и возвращается в Токио. Вероятно, он примет участие в заседании совета национальной безопасности.