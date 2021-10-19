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Ветераны-афганцы устроили митинг у офиса Зеленского

Собравшиеся требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, а также предоставить им жильё и медстраховку. На данный момент акция проходит спокойно и мирно.

19 октября, 06:52

Скриншот © Telegram / Pavlovsky News

Ветераны Афганистана устроили митинг у офиса Зеленского. Видео © Telegram / Pavlovsky News

Представители ветеранских организаций, включая Украинский союз ветеранов Афганистана, собрались на митинге в центре Киева для защиты своих прав. Около тысячи людей, пришедших к офису президента Незалежной Владимира Зеленского, требуют сохранения социальных гарантий и медицинского обеспечения, сообщает телеграм-канал Pavlovsky News.

Собравшиеся держат в руках флаги Украины, а также своих ветеранских организаций. Они требуют снять с рассмотрения Верховной рады законопроекты, которые ограничили социальную защиту военных и участников боевых действий. Также митингующие просят ввести медицинское страхование ветеранов и предоставить им жильё.

  • Фото © Telegram / Pavlovsky News
    Фото © Telegram / Pavlovsky News
  • Фото © Telegram / Pavlovsky News
    Фото © Telegram / Pavlovsky News
  • Фото © Telegram / Pavlovsky News
    Фото © Telegram / Pavlovsky News

Фото © Telegram / Pavlovsky News

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Кроме того, в толпе слышны требования уволить руководства министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также Министерства по делам ветеранов.


Отмечается, что здание офиса украинского лидера охраняют стражи порядка. Судя по опубликованным видео, на данный момент всё проходит спокойно и мирно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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